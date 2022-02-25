Джакарта, 25 февраля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на западе Суматры в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии, землетрясение произошло 25 февраля в 08:39 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился в 17 км от Западного Пасамана. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.