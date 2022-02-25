Москва, 25 февраля 2022, 08:05 — REGNUM Росавиации направила британским авиавластям уведомление о необходимости соблюдения соглашения о воздушном сообщении, сообщили 25 февраля в Федеральном агентстве воздушного транспорта РФ.
Также в соглашении предусмотрено, что авиакомпаниям двух стран будут предоставляться справедливые и равные права на эксплуатацию договорных маршрутов.
В связи с этим британским авиационным властям направлено уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении, добавили в Росавиации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Великобритании согласовало «решительный ответ» в связи со специальной военной операцией России в отношении Украины.