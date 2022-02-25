Москва, , 08:05 — REGNUM Росавиации направила британским авиавластям уведомление о необходимости соблюдения соглашения о воздушном сообщении, сообщили 25 февраля в Федеральном агентстве воздушного транспорта РФ.

Самолет

«Межправительственным соглашением о воздушном сообщении между Россией и Великобританией установлено, что: «Ведомства гражданской авиации договаривающихся сторон будут сотрудничать по всем вопросам, необходимым для обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации договорных линий, и будут консультироваться между собой в случае возникновения каких-либо трудностей при эксплуатации этих линий», — говорится в уведомлении.

Также в соглашении предусмотрено, что авиакомпаниям двух стран будут предоставляться справедливые и равные права на эксплуатацию договорных маршрутов.

В связи с этим британским авиационным властям направлено уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении, добавили в Росавиации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Великобритании согласовало «решительный ответ» в связи со специальной военной операцией России в отношении Украины.