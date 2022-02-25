Пермь, , 08:01 — REGNUM В Перми на перегоне Левшино — Балмошная под колёсами электрички погиб 45-летний мужчина. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Электричка samsonov

пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры «25 февраля 07:00 (05:00 мск) на перегоне Левшино — Балмошная Свердловской железной дороги электропоездом смертельно травмирован 45-летний мужчина».

В настоящее время на месте трагедии работает следственно-оперативная группа.

В сообщении ведомства отмечается, что проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта начала Пермская транспортная прокуратура начала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области бывшие начальник и мастер Златоустовской дистанции пути отданы под суд за нарушение требований охраны труда, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

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