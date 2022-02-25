Москва, , 08:00 — REGNUM Стоимость природного газа в Европе может побить рекорд на фоне специальной военной операции России на Украине, заявила директор по исследованиям российской консалтинговой компании VYGON Consulting Мария Белова.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Она отметила, что может повториться ситуация, схожая с той, что наблюдалась в осенние месяцы 2021 года, когда цена на голубое топливо вошла в «ценовое ралли».

«Ценовое ралли на европейских спотовых площадках осенью прошлого года, когда котировки на TTF поднимались выше 2000 долларов за тысячу кубометров, происходящее в условиях отсутствия реального дефицита газа и геополитических рисков, является свидетельством того, что в текущей обстановке «военная премия» может поднять цену на газ до новых рекордных уровней», — сказала эксперт в комментарии РИА Новости.

По словам Беловой, трудно прогнозировать когда произойдет подъем. Она пояснила, что это может случиться как в ближайшие часы, так и дни или и недели.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля, на торгах на лондонской биржи ICE, стоимость фьючерсов на газ в Европе выросла на 60% и составила около $1650 за тысячу кубометров голубого топлива. К закрытию торгов цена газа снизилась до уровня выше $1360 долларов.

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