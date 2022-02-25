Оренбург, 25 февраля, 2022, 07:59 — ИА Регнум. В Оренбурге разрушена гранитная плита на Аллее Героев. Планируется, что ее восстановят до 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Разрушенная мемориальная плита

Причиной разрушения памятного знака названо механическое воздействие. Факт нарушения целостности конструкции установлен специалистами городского департамента градостроительства и земельных отношений 8 февраля. Работы по восстановлению мемориальной плиты намерены начать, когда потеплеет.

Добавим, Аллея Героевпредставляет собой мемориальную аллею из 20 памятных гранитных плит из мансурового (красного) камня, на которых золотыми буквами высечены имена выдающихся деятелей региона, города, среди которых ветераны войны, труженики тыла, Почётные граждане города Оренбурга, кавалеры высших государственных (Герои СССР, Герои Социалистического Труда, Герои России) и общественных наград.