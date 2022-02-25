Владивосток, 25 февраля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Во Владивостоке Генеральное консульство Японии 25 февраля работает в штатном режиме.

Ranbai.com.br Виза в Японию

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По информации VL.ru, сотрудники консульства пока никакой официальной информации о приостановке выдачи виз не получали. Российские граждане, которые в ближайшие дни должны прийти за визой, её получат.

Как сообщало ИА REGNUM, на Токийской товарно-сырьевой бирже цена на нефть в ходе торгов 25 февраля превышала уровень в 66 тысяч иен (более $570) за килолитр (6,289 барреля), что является рекордным показателем с октября 2014 года.