Тольятти, Самарская область, , 08:01 — REGNUM Поезд с 266 вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР прибыл в Тольятти. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

Семья Минасян в пункте временного размещения в г. Ростов-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

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Сообщается, что ночью 25 февраля на станцию Тольятти прибыл поезд с жителями Донбасса, среди которых 137 детей, в том числе шесть детей до года.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям региона. Он напомнил, что к размещению беженцев все готово и поблагодарил местных жителей, которые откликнулись на призыв о помощи соотечественникам.

«Я хочу еще раз сказать всем моим землякам большое спасибо за эту поддержку. Наш регион станет временным домом для мам с детьми, для пожилых людей, вынужденно покинувших свой родной дом», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Глава региона подчеркнул, что решение Президента России Владимира Путина о начале спецоперации российских военных является вынужденной мерой.

«Мы пошли защищать мир и людей от антироссийского и антинародного проекта, в который, руками современных украинских политиков и их советчиков, превратилась когда-то братская нам Украина. Непростые времена требуют непростых шагов, но именно в такие моменты проявляется ответственность, сила, способность объединяться ради защиты своих семей, национальных интересов, будущего наших детей и нашей страны, ради правды и справедливости. Мы это умеем», — приводит пресс-служба слова главы области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области подготовлены четыре пункта временного размещения для жителей Донбасса.