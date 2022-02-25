Чита, , 07:57 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 25 февраля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 140 419 (+1730 за минувшие сутки). Это на 163 меньше, чем сутками ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вместе с тем 114 360 пациентов (+920 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2473 человека (+5 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 163 (-12 за сутки) находятся в тяжёлом состоянии, 22 пациента подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+1 за сутки).

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