Тбилиси, , 07:54 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили назначила внеочередное заседание парламента на 25 февраля. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Саломе Зурабишвили © AP Photo, Mindaugas Kulbis

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Сообщается, что в повестку заседания включили два вопроса. Премьер-министру Ираклию Гарибашвили предлагается зачитать доклад о ситуации на Украине, геополитической ситуации в мире и по позиции Грузии. Также планируется осудить действия России и заявить о поддержке Украины.

В пресс-службе премьер-министра сообщили, что Гарибашвили не будет выступать так как регламент предполагает другой порядок приглашения.

Депутат правящей партии «Грузинская мечта» Гиви Миканадзе заявил, что члены этой партии не будут принимать участия в заседании. Предполагается, что оно будет в интересах партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

«Наша фракция не примет в этом участия, из-за чего завтрашнее заседание, которое служит лишь популистским и вредоносным целям «Нацдвижения», а не поддержке Украины», — сказал Миканадзе.

Он добавил, что без участия «Мечты» заседание парламента не сможет состояться.

Напомним, ранее парламент Грузии принял резолюцию в поддержку Грузии. За нее проголосовали только депутаты правящей партии «Грузинская мечта». В оппозиции не стали поддерживать документ, так как там Россию не назвали «агрессором».