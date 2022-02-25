Гай, Оренбургская область, 25 февраля, 2022, 07:52 — ИА Регнум. В Оренбургской области после смерти воспитанницы дома-интерната свыше 2 млн рублей отошли государству. Об этом сообщает пресс-служба Гайского городского суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

С иском в суд обратилось управление Росимущества. Ведомство потребовало признать имущество умершей девочки выморочным. В этом случае права наследования переходят России.

В ходе судебного разбирательства установлено, что девочка по день смерти являлась воспитанницей Гайского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Родительское попечение в отношении нее отсутствовало. Наследственное дело после ее смерти не открывалось.

С учетом обстоятельств дела суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. На сегодняшний день решение не вступило в законную силу.