Оренбург, 25 февраля, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Бывший министр социального развития Оренбургской области Татьяна Самохина возглавила общественный совет при ведомстве. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

Пост руководителя общественного совета оказался вакантным после того, как Галина Широкова покинула его в связи с трудоустройством в подведомственную министерству организацию.

Отбор кандидатов в члены общественного совета проводился Общественной палатой Оренбургской области на конкурсной основе. По результатам отбора утверждена кандидатура председателя Оренбургского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Татьяны Самохиной.

Напомним, Самохина была освобождена от замещаемой должности министра с формулировкой «по собственному желанию» 11 октября 2021 года.