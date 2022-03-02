Владивосток, , 19:45 — REGNUM В 2021 году более 2,6 тыс. жителей Приморья получили помощь в первичных сосудистых отделениях (ПСО), развернутых по нацпроекту «Здравоохранение» в семи городских и районных больницах края. Основная цель — принять все меры, чтобы не допустить дальнейшего развития заболевания и выработать грамотную тактику лечения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минздрава региона.

Сердце

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«Главная цель создания ПСО в больницах края — оперативное оказание медицинской помощи, что способствует снижению риска инвалидизации, летальности и минимальному количеству осложнений в послеоперационном периоде. Эти векторы заложены в национальном проекте «Здравоохранение», — пояснила главный кардиолог Приморья Елена Хлудеева.

В Приморье такие центры открыты в больницах Арсеньева, Артема, Находки, Уссурийска, Спасска, Дальнегорска, Дальнереченска, а также в Приморской краевой клинической больнице №1 и Владивостокской клинической больнице №1.

«Задача системы — обеспечить госпитализацию пациентов в период «терапевтического окна» (три часа для инсульта и шесть часов для инфаркта) из районов в отделения больниц, которые сегодня оснащены и готовы оказывать экстренную помощь пациенту с сердечными катастрофами», — добавила специалист.

По словам замглавного врача по лечебной работе Находкинской городской больницы Дмитрия Потешкина, нагрузка на первичное сосудистое отделение во время пандемии коронавируса заметно увеличилась.

«Коронавирус стал новой причиной инсультов и инфарктов. COVID-19 поражает не только легкие — под ударом все жизненно важные системы. Вирус нарушает свертывающую систему крови, что приводит к сосудистым катастрофам. В результате переболевший имеет высокий риск попасть в больницу с острым нарушением мозгового кровообращения или острым коронарным синдромом», — сказал Дмитрий Потешкин.

Отмечается, что все первичные сосудистые отделения региона оснащены необходимым оборудованием, обеспечены квалифицированными специалистами — кардиологами, неврологами, реаниматологами, сосудистыми хирургами, рентгенологами.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатку в рамках нацпроекта «Здравоохранение» по программе «Земский доктор» в Мильковскую районную больницу приехал врач ультразвуковой диагностики.