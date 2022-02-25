Кемерово, 25 февраля, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Жители России поддерживают решение о начале спецоперации по просьбе ДНР И ЛНР. Об этом заявил кубассовец Александр Никифоров.

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«Её цель — защитить людей, мирная жизнь на Донбассе и защита России от ставших очевидными военных угроз на её границах. Мы один народ. Нужно помнить о нашей общей истории. У нас общие победы, одна культура, одна вера. Дальше терпеть наращивание военной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права. Отпор надо давать сегодня», — подчеркнул он.

Отметим, что помощник депутата парламента Кузбасса Мария Бесолбасова также считает, что отпор нужно давать сегодня.