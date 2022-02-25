Оренбург, , 07:37 — REGNUM Бывший депутат Государственной думы России Сергей Катасонов назначен на должность заместителя председателя правительства Оренбургской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти. Информация об этом размещена на сайте orenburg-gov.ru.

Назначение Orenburg-gov.ru

Документ о кадровом назначении завизирован 24 февраля. К работе в новом статусе Катасонов приступит с 1 марта 2022 года на срок полномочий губернатора.

Добавим, что должность зампреда правительства Оренбуржья по взаимодействию с федеральными органами власти введена в начале ноября 2021 года. Стоит также отметить, что с конца 2021 года ходят слухи об отставке губернатора Дениса Паслера.

Напомним, Сергей Катасонов являлся депутатом Госдумы РФ от ЛДПР двух созывов в 2012 — 2021 годы.

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