Чебоксары, , 07:30 — REGNUM В Чебоксарах арестован директор одного из обществ с ограниченной ответственностью. Его обвиняют в убийстве, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Правоохранители полагают, что преступление было совершено 21 февраля 2022 года в квартире в Чебоксарах, где проживает бизнесмен. По данным следствия, около 22:00 во время ссоры с 47-летним соседом, который находился в гостях, обвиняемый ударил его не менее 44-х раз ножом по различным частям тела. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

В управлении отмечают, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленник арестован, его обвинили в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Расследование продолжается, устанавливаются все детали происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года предъявлено обвинение в убийстве из ревности жителю посёлка Кугеси Чебоксарского района, совершённом из ревности. Жертвой едва не стал ещё один человек.

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