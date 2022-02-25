Абакан, , 07:29 — REGNUM Власти Хакасии заявили о наблюдаемой в регионе тенденции к снижению заболеваемости COVID-19.

Больничные койки в коронавирусной поликлинике Mos.ru

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Как сообщили ИА REGNUM 25 февраля в республиканском министерстве здравоохранения, сокращается коечный фонд для ковид-пациентов.

За минувшие сутки в регионе в стационары красных зон госпитализировали 106 пациентов, выписаны 127 человек. На кислороде находится 351 пациент, на ИВЛ — 32.

Пока количество тяжёлых и среднетяжёлых пациентов, которым необходима кислородная поддержка, остаётся на высоком уровне. Однако по сравнению с прошлой неделей в Хакасии наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. На амбулаторном лечении на сегодняшний день находятся почти 4,5 тысячи человек.

На утро 25 февраля в Хакасии развёрнуто 1346 коек для пациентов с COVID-19, из них занято 965. Доля свободного коечного фонда — 28%.

Минздрав Хакасии решил сократить коечный фонд в ряде действующих «ковидных» отделений. С 25 февраля новых пациентов не будут госпитализировать в Республиканскую офтальмологическую больницу им. Одёжкина. Пациентов с COVID-19 в указанном медучреждении долечат, а затем в больнице возобновят оказание населению профильной плановой медпомощи.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2022 года в Хакасии выявлен 27 871 носитель коронавируса.

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