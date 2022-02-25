Лондон, 25 февраля, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Полным разрушением экономики пригрозила России глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба британского внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лиз Трасс

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Лиз Трасс назвала Россию «изгоем на мировой арене» и заявила, что Лондон не успокоится до тез пор, пока экономика России не будет разрушена, а суверенитет и территориальная целостность Украины не восстановлены. При этом Трасс пообещала Киеву экономическую и политическую поддержку.

«Перекрывая основные финансовые потоки стоимостью несколько миллиардов фунтов, мы изуродуем экономику России, затормозим ее развитие в краткосрочной и долгосрочной перспективе», — пояснила Трасс.

Глава МИД Британии отметила, что санкции незамедлительно скажутся на богатой элите России, а также на ближайшем окружении российского лидера Владимира Путина.

Кроме того, Трасс не исключила возможности отключения России от системы платежей SWIFT.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи назвал причины отказа НАТО устанавливать бесполётную зону над Украиной.