Пермь, 25 февраля, 2022, 07:24 — ИА Регнум. В Пермском крае прогнозируют кратковременное похолодание. В ночь на 26 февраля столбик термометра значительно опустится. Об этом сообщает гидрометцентр.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Сосульки

Ночные температуры упадут до — 12 °C. В Перми температура воздуха составит около — 7 °C. В субботу, 26 февраля, температурный фон окажется ещё ниже. В конце недели возможны снегопады.

Синоптики прогнозирует недолгое похолодание. Конец месяца обещает быть умеренно теплым и снежным.

Напомним, последняя неделя зимы стала аномально теплой. Из-за оттепели в регионе временно закрыли две ледовые переправы.