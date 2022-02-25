Москва, , 07:24 — REGNUM Россия сохраняет за собой право ответить на санкции, введенные Великобританией против российских авиакомпаний, сообщает пресс-служба Росавиации.

Самолет Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа справедливых и равных прав для назначенных авиакомпаний», — заявили в авиарегуляторе.

При этом в Росавиации отметили, что рейсы «Аэрофлота» в Великобританию, запланированные на 25 февраля, отменены в связи с британскими санкциями. Сами же британские авиаперевозчики уже запланировали 70 транзитных рейсов через Россию, а также два авиаперелета из Лондона в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее авиакомпания «Аэрофлот» пообещала вернуть деньги пассажирам за отмененный рейс Москва — Лондон. Рейс отменили в связи с приостановкой лицензии российского авиаперевозчика из-за санкций.