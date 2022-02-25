Петропавловск-Камчатский, 25 февраля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Специальная операция, которую Россия проводит по просьбе ДНР и ЛНР, это принуждение к миру, точно такое же какое было в 2008 году, когда были предотвращены захват и уничтожение Абхазии и Южной, такое мнение высказал президент союза «Торгово-промышленная палата Камчатского края» Дмитрий Коростелев.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

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Также он отметил, что Россия должна избавиться от военных угроз у своих границ.

«Это не операция против мирного населения. Это операция по спасению жизней людей на Донбассе и предотвращению нападения на Россию. Жителям Донбасса, а это — наши соотечественники, русскоязычные граждане, многие — граждане России, просто не на кого больше надеяться. Восемь лет их уничтожают при полном равнодушии «цивилизованного мира. Терпеть это Россия больше не может. Мы не сможем сами себе простить, если рядом с нами будут убивать таких же русских людей, как мы», — сказал Коростелев.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонный разговор состоялся между президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидером России Владимиром Путиным по инициативе французской стороны, которую об этом попросил украинский лидер Владимир Зеленский.