Пермь, , 07:14 — REGNUM В Перми суд вынес приговор в отношении сотрудницы минобра региона и ее знакомой. Женщины в зависимости от роли каждой признаны виновными в крупном мошенничестве и пособничестве в его совершении. Об этом сообщает СУ СКТ по региону.

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По данным следствия, руководитель структурного подразделения министерства образования и науки Пермского края и её знакомая, имеющая опыт работы в организациях дошкольного образования, в течение 2016 года похитили деньги из краевого бюджета — в общей сложности свыше 1,1 млн рублей.

Злоумышленницы изготовили подложные документы о существовании дошкольного образовательного учреждения в одном из населенных пунктов Пермского муниципального района. Ежемесячно составлялись фальшивые документы о якобы оказанных услугах в данном учреждении, которые в дальнейшем предоставлялись для выдачи субсидий на возмещение затрат. В действительности организация не существовала и услуг не оказывала.

Суд приговорил чиновницу к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком два. Пособнице в мошенничестве назначено наказание в виде трех лет лишения свободы также условно, с испытательным сроком два года.