Париж, 25 февраля, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Заседание Совета Безопасности ООН из-за специальной военной операции России на Украине пройдет 25 февраля, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала TF1.

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По его словам, 25 февраля также состоится саммит НАТО по этому же вопросу. Ле Дриан обвинил Россию в том, что она якобы нарушила международное право, начав указанную операцию. Он подчеркнул, что Москва должна помнить о ядерном статусе НАТО.

Глава МИД Франции также выразил мнение, что новые антироссийские санкции будут «очень эффективными» и они должны быть направлены на «удушение» экономики России. Кроме того, Ле Дриан сообщил, что провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который попросил у Парижа финансовую и военную помощь, чтобы Киев «смог выдержать» операцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля агентство Reuters сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что французские власти предложат Украине поддержку в виде €300 млн, а также поставок военной техники.