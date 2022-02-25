Якутск, , 07:11 — REGNUM Сотрудников спецподразделений Якутии не собирают в отдельный отряд для осуществления военных действий на Украине. Эту информацию, распространившуюся в соцсетях республики, опроверг военный комиссар региона Александр Авдонин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

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«Никаких специальных отрядов для отправки на Украину наш комиссариат не формирует. Такого указа не поступало», — подчеркнул Александр Авдонин.

Он высказал мнение, что ложную информацию распространили те, кто любит «в тревожное время вбрасывать фейковые новости, чтобы взбудоражить народ».

Ранее ИА News.Ykt.Ru со ссылкой на собственные информированные источники сообщило о том, что в республике готовятся отправить на Украину сотрудников силовых структур. Из подразделений МВД, Росгвардии и спецназа Якутии якобы формировали отряды, которые будут командированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Донбассе. Президент страны Владимир Путин назвал эти действия вынужденной мерой.