Париж, , 07:05 — REGNUM Телефонный разговор состоялся между президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидером России Владимиром Путиным по инициативе французской стороны, которую об этом попросил украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом 25 февраля сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

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Французский лидер назвал свой диалог с президентом России «искренним, прямым и быстрым» и уточнил, что позвонил Путину по личной просьбе президента Украины Зеленского. Макрон попросил российского лидера об остановке боёв на Украине в самые кратчайшие сроки, а также передал ему просьбу украинского лидера о переговорах.

Как отметил Макрон, он передал послание Франции Российской Федерации и передал просьбу украинского президента, но пока результата нет, так как «российский президент избрал войну».

Французский лидер добавил, что считает ответственным предпринимать подобные инициативы, когда о них просит Украина. Кроме того, Макрон добавил, что осуждая Россию и применяя в отношении неё санкции, нужно оставлять открытым путь для контактов, чтобы добиться прекращения боевых действий, как только этого позволят условия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидеры Франции и России обменялись мнениями по ситуации на Украине. Президент Путин в ходе разговора дал исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении специальной военной операции.

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