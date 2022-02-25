Москва, , 07:05 — REGNUM В войне с абсолютным бандеровским злом на Украине поддерживать нужно все то, что ему противостоит, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 23 февраля в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Кургинян заявил, что он и его движение целиком и полностью поддерживает решение верховной российской власти признать независимость ЛДНР. При этом он уточнил, что текущей власти в России есть очень много существенных и опасных недостатков, но это в любом случае именно что недостатки. А с противоположной стороны ей противостоит нечто совершенно иное.

«Бандеровская нацистская власть на Украине — это абсолютное зло, и она не существует сама по себе, она существует вместе с Западом, который у нас на глазах превращает в настоящего полноценного врага человечества. В выборе между злом относительным, поступки которого мы неоднократно осуждали, критиковали, вставали в позицию гражданского сопротивления этим поступкам, и злом абсолютным, не может быть никаких колебаний. Поддержать нужно все, что дает отпор абсолютному злу», — заявил Кургинян.

Он добавил, что еще в 2014 год он и его соратники сделали выбор в пользу поддержки Крыма и Донбасса, заявив, что в «огне брода нет», и с тех пор последовательно осуществляют свою позицию, в том числе категорически, безоговорочно и без каких-либо «но» поддерживая признание республик.