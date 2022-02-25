Пермь, , 07:04 — REGNUM В Пермском крае потепление стало причиной закрытия двух ледовых переправ. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Ледовая переправа 59.mchs.gov.ru

Температуры воздуха достигли положительного значения, что вызвало выход воды на поверхность дорожного покрытия ледовых переправ. С 24 февраля временно приостановили движение транспорта по двум ледовым переправам: в Оханском городском округе на ледовой дороге на реке Каме соединяющая город Оханск с поселком Юго-Камский и в Кунгурском муниципальном округе на реке Сылва, где дорога соединяет поселок Ильича и село Троица.

В регионе продолжают действовать десять ледовых переправ. В Гайнском муниципальном округе открыты три ледовые переправы, в Кунгурском муниципальном округе — одна, в Соликамском городском округе — три, в Косинском муниципальном округе — одна и в Чусовском городском округе — две.

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