Тегеран, 25 февраля, 2022, 07:02 — ИА Регнум. 24 февраля Алиреза Сабахифард, командующий силами противовоздушной обороны иранской армии, предостерег врага от нападения, заявив, что любая агрессия получит разрушительный ответ. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Командующий армейскими силами противовоздушной обороны Ирана бригадный генерал Алиреза Сабахифард выступил с комментариями на встрече с командующими противовоздушной обороной.

«Армейские силы противовоздушной обороны, использующие передовые отечественные радиолокационные и ракетные системы, очень затруднили врагам проникновение в воздушное пространство нашей страны», — заявил командующий.

Сабахифард отметил: «Опираясь на внутренние возможности, используя свой опыт, навыки и целеустремленность, армейская противовоздушная оборона добилась значительных успехов в области оборонной науки».

Он также подчеркнул, что силы противовоздушной обороны следят за передвижениями противника днем и ночью, в то время как боевая готовность и укрепление обороноспособности постоянно повышаются.