Токио, , 06:55 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида не стал отвечать на вопрос о возможном отключении России от международной платежной системы SWIFT в качестве санкционной меры за специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий вопрос главе японского правительства задали в ходе пресс-конференции.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Наша страна определила содержание своих санкций после тщательного согласования и взаимодействия с США и европейскими странами. Прежде всего нужно быстро провести все необходимые процедуры по санкциям, объявленным сегодня», — заявил он.

Кисида добавил, что следующие санкционные пакеты будут обсуждаться с зарубежными партнерами Японии. Однако прямого ответа на вопрос о возможности отключения России от SWIFT глава японского правительства не дал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Япония в рамках антироссийских санкций заморозила активы банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ.