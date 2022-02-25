Тегеран, , 07:04 — REGNUM 24 февраля министр дорожного и городского развития Ирана Ростам Касеми объявил, что министерство запланировало перелёт проживающих на Украине иранцев на родину рейсами авиакомпании Iran Air. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«В сотрудничестве с министерством иностранных дел мы консультируемся с нашими коллегами в России и на Украине», — написал иранский министр в своем твиттере. Он подчеркнул, что защита жизни и обеспечение безопасности иранцев является приоритетной задачей иранского правительства.

Генеральный директор по связям с общественностью Iran Air заявил, что авиакомпания готова организовать специальные рейсы для иранцев, готовых покинуть Украину, как только получит необходимые разрешения.