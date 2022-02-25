Тегеран, 25 февраля, 2022, 07:04 — ИА Регнум. 24 февраля министр дорожного и городского развития Ирана Ростам Касеми объявил, что министерство запланировало перелёт проживающих на Украине иранцев на родину рейсами авиакомпании Iran Air. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

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«В сотрудничестве с министерством иностранных дел мы консультируемся с нашими коллегами в России и на Украине», — написал иранский министр в своем твиттере. Он подчеркнул, что защита жизни и обеспечение безопасности иранцев является приоритетной задачей иранского правительства.

Генеральный директор по связям с общественностью Iran Air заявил, что авиакомпания готова организовать специальные рейсы для иранцев, готовых покинуть Украину, как только получит необходимые разрешения.