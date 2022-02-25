Тегеран, , 07:05 — REGNUM 24 февраля президент Ирана Ибрагим Раиси и его российский коллега Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили международные события и переговоры в Вене. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Президент Ирана Ибрахим Раиси Kremlin.ru

Во время телефонного разговора иранский президент заявил, что расширение НАТО представляет серьезную угрозу стабильности и безопасности независимых стран в различных областях.

Ссылаясь на переговоры в Вене, он отметил, что Иран стремится к прочному соглашению.

«Предоставление надежных гарантий, прекращение политических проблем и фактическая отмена санкций являются необходимыми условиями для достижения прочного соглашения», — сообщил Ибрагим Раиси.

Говоря об активном и эффективном сотрудничестве Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), президент России подчеркнул важность продолжения продуктивных консультаций между двумя сторонами.