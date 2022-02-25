Президент Ирана: расширение НАТО на восток вызывает опасения
Тегеран, 25 февраля, 2022, 07:05 — ИА Регнум. 24 февраля президент Ирана Ибрагим Раиси и его российский коллега Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили международные события и переговоры в Вене. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
Во время телефонного разговора иранский президент заявил, что расширение НАТО представляет серьезную угрозу стабильности и безопасности независимых стран в различных областях.
Ссылаясь на переговоры в Вене, он отметил, что Иран стремится к прочному соглашению.
«Предоставление надежных гарантий, прекращение политических проблем и фактическая отмена санкций являются необходимыми условиями для достижения прочного соглашения», — сообщил Ибрагим Раиси.
Говоря об активном и эффективном сотрудничестве Ирана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), президент России подчеркнул важность продолжения продуктивных консультаций между двумя сторонами.