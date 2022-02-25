Петропавловск-Камчатский, , 06:53 — REGNUM Граждане России давно ждали признания ЛНР и ДНР. Решение принятое президентом РФ Владимиром Путиным о проведении спецоперации направлено на защиту нашей страны и людей, уверен заместитель председателя думы Петропавловска-Камчатского Денис Прудкий.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

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«Многие граждане нашей страны давно ждали, когда признают Донбасс. Невозможно было смотреть на то, как убивают детей, пенсионеров, беззащитных людей, наших родственников, наших знакомых и друзей. Та операция, которая сегодня проходит на Украине, направлена на защиту исконно русских территорий, на которых живут наши с вами люди. Я поддерживаю нашего президента и его действия, потому что они направлены на защиту нашей страны, нашей родины, наших людей, которые живут на Донбассе», — прокомментировал депутат.

Денис Прудкий уверен, что Россия сможет за себя постоять и даст отпор любому.

«Сила в правде! Поддерживаю нашего президента! И если договориться не получается, хотя 8 лет пытались и терпели, бить надо первым, чтоб знали, что русских людей убивать нельзя, мы сможем за себя постоять и если это потребуется, дадим отпор любому!» — написал он на своей странице в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о телефонном звонке президенту России Владимиру Путину, который, по его словам, он совершил по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.