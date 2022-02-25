Благовещенск, 25 февраля 2022, 07:05 — REGNUM Россия должна защититься от военных угроз на своих границах. Такое мнение высказала член общественной палаты Амурской области Елена Андрющенко, комментируя проведение военной спецоперации в ЛНР и ДНР.
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Она выразила надежду на то, что скоро воцарится мир, и жители Донбасса вернутся к спокойной жизни без бомбоубежищ и страха.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Донбассе. Президент страны Владимир Путин назвал эти действия вынужденной мерой.