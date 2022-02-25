Благовещенск, , 07:05 — REGNUM Россия должна защититься от военных угроз на своих границах. Такое мнение высказала член общественной палаты Амурской области Елена Андрющенко, комментируя проведение военной спецоперации в ЛНР и ДНР.

Танки ВСУ в Донбассе Ministry of Defense of Ukraine

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

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«Цель — мирная жизнь, отказ от подготовки к войне Украины, дефашизация. Это значит защита России от ставших очевидными военных угроз на её границах. Обозначенные действия уже часть большой истории», — написала Елена Андрющенко на свой странице в Instagram.

Она выразила надежду на то, что скоро воцарится мир, и жители Донбасса вернутся к спокойной жизни без бомбоубежищ и страха.

«Жизнь людей — это самое главное», — подчеркнула общественница.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Донбассе. Президент страны Владимир Путин назвал эти действия вынужденной мерой.