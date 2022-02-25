Тегеран, , 07:06 — REGNUM 24 февраля официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что вмешательство НАТО и провокационные меры альянса усложнили ситуацию на Украине. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он отметил, что Исламская Республика Иран внимательно следит за развитием событий в стране.

«К сожалению, провокационные меры и вмешательство НАТО под предводительством Соединенных Штатов привели к резкой эскалации напряженности, а продолжение провокаций привело к ситуации, при которой Евразийский регион сегодня находится на грани вступления во всеобъемлющий кризис», — сообщил иранский представитель.

Исламская Республика Иран настоятельно призывает все стороны конфликта проявлять сдержанность. Страна также призывает к прекращению огня и немедленным переговорам для поиска политического решения кризиса, вновь заявляя о необходимости соблюдения международного гуманитарного права в военных конфликтах.