Москва, , 07:33 — REGNUM Баку намерен сотрудничать с Москвой в энергетике, несмотря на намерения Запада помешать этому. Об этом корреспонеденту ИА REGNUM 24 февраля заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я обратил внимание на высказывание Ильхама Алиева по поводу сотрудничества в энергетической сфере между Баку и Москвой. Тут тоже нельзя не признать достаточно грамотную постановку этого вопроса, с учётом того, что европейские контрагенты пытаются диверсифицировать поставки и освободиться от того, что они считают излишней зависимостью и поглядывают в этой связи прежде всего на Азербайджан и на его возможности. И опять политика Азербайджана и в этом вопросе выглядит вполоне логичной и прагматичной», — сказал эксперт.

Напомним, что 22 фераля между Россией и Азербайджаном была заключена Декларация о союзническом взаимодействии, в том числе, и в топливно-энергетической сфере.