Москва, 25 февраля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Баку намерен сотрудничать с Москвой в энергетике, несмотря на намерения Запада помешать этому. Об этом корреспонеденту ИА REGNUM 24 февраля заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Я обратил внимание на высказывание Ильхама Алиева по поводу сотрудничества в энергетической сфере между Баку и Москвой. Тут тоже нельзя не признать достаточно грамотную постановку этого вопроса, с учётом того, что европейские контрагенты пытаются диверсифицировать поставки и освободиться от того, что они считают излишней зависимостью и поглядывают в этой связи прежде всего на Азербайджан и на его возможности. И опять политика Азербайджана и в этом вопросе выглядит вполоне логичной и прагматичной», — сказал эксперт.

Напомним, что 22 фераля между Россией и Азербайджаном была заключена Декларация о союзническом взаимодействии, в том числе, и в топливно-энергетической сфере.