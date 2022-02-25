Абакан, 25 февраля 2022, 06:51 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 417 носителей коронавируса, выздоровели 1812 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 февраля в республиканском правительстве.
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С начала 2022 года в Хакасии подтверждён 27 871 случай COVID-19. Амбулаторно в настоящее время лечатся 4463 (-1059) ковид-пациента, в стационарах — 965 (-33).
Коэффициент распространения коронавирусной инфекции за четыре дня составил 0,6; за семь дней — 0,8.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля в регионе было подтверждено 592 случая заражения коронавирусом, выздоровели 375 человек.
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