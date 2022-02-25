Владивосток, , 06:59 — REGNUM В Приморье в сети магазинов бытовой техники резко подскочили цены на весь ассортимент. Директор компании Дмитрий Алексеев объяснил изменение ценников в сторону увеличения.

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«Мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста», — написал в своём телеграм-канале предприниматель.

Алексеев отметил, что помимо роста курса валют, введены технологические санкции и пока не понятно, как будут происходить поставки товаров.

«Я понимаю, что цены в магазинах вызывают раздражение, как и цифры на табло с курсами валют. Но такова реальность. Хочется верить в лучшее, но ситуация развивается по настолько плохому сценарию, что планировать что-то невозможно», — признался Дмитрий Алексеев.

В комментариях подписчики эмоционально выражают своё мнение, и советую просто не покупать подорожавший товар.

«А поясните, в связи с чем рост цен на товар, который вами уже куплен и лежит на складе? По-моему, это не что иное как спекуляция на событиях», — уверен пользователь под ником KS.

Один из подписчиков написал, что 24 февраля успел купить айфон за 50 тыс. рублей, 25 февраля он стоит уже 91 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия располагает финансовыми ресурсами, достаточными для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз. Об этом заявили 24 февраля в пресс-службе правительства России.