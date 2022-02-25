Тегеран, 25 февраля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. 24 февраля секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (СНБ) Али Шамхани заявил, что заключительный этап венских переговоров не состоится без принятия политических решений Западом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Irib.ir Али Шамхани

«Хорошая сделка возможна благодаря значительному прогрессу в переговорах, во многом благодаря иранским инициативам», — написал Шамхани в своем твиттере.

«Но заключительный этап #ViennaTalks не состоится без принятия политических решений Западом для урегулирования важнейших вопросов, которые необходимо закрыть для заключения прочной сделки», — отметил он.

Тем временем главный представитель Ирана по ядерной программе на переговорах в Вене Али Багери Кани заявил, что «близость к финишной черте не гарантирует ее пересечения».

«Нахождение рядом с финишной чертой не является гарантией того, что вы пересечете ее. Это требует особой осторожности, большой настойчивости, дополнительного творчества и сбалансированного подхода, чтобы сделать последний шаг», — написал Багери Кани в своем Twitter-аккаунте.