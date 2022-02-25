Тегеран, 25 февраля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. 24 февраля генеральный директор по связям с общественностью Центрального банка Ирана (CBI) заявил, что Мустафа Галеб Мухеф Аль Каттаб, управляющий центробанком Ирака, прибыл в Тегеран с целью развития торговых и банковских связей. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«В этой поездке Мустафу Галеба сопровождал генеральный директор Торгового банка и советник премьер-министра Ирака», — написал Мостафа Гамари Вафа в своем твиттере.

По словам генерального директора по связям с общественностью Центрального банка Ирана, глава ЦБ Ирака планирует встретиться с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером и управляющим Центрального банка Ирана (CBI) Али Салех-Абади.

Гамари Вафа также отметил, что воля Ирана и Ирака заключается в развитии торговых связей и увеличении взаимных инвестиций.