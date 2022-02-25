Тегеран, 25 февраля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. 24 февраля главный представитель Ирана на переговорах в Вене Али Багери Кани заявил, что «близость к финишной черте не гарантирует ее пересечения». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Mostafa Asgari Али Багери Кяни

«Нахождение рядом с финишной чертой не является гарантией того, что вы пересечете ее. Это требует особой осторожности, большой настойчивости, дополнительного творчества и сбалансированного подхода, чтобы сделать последний шаг», — написал Багери Кани в своем твиттере.

«Чтобы завершить работу, есть определенные решения, которые необходимо принять нашим западным собеседникам», — отметил он.

Ранее главный представитель Ирана по ядерной программе на переговорах в Вене Али Багери Кани вернулся в Тегеран с коротким визитом для проведения регулярных необходимых консультаций.

Восьмой раунд ядерных переговоров, начавшийся в Вене 27 декабря 2021 года, является одним из самых продолжительных раундов в переговорном процессе. В настоящий момент участники заняты разработкой первоначального текста и принятием решений по некоторым оставшимся спорным деталям.