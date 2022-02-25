Тегеран, , 09:07 — REGNUM 24 февраля министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан заявил, что ускорение достижения соглашения в Вене требует серьезной воли западных сторон к принятию реалистичного политического решения для обеспечения интересов Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан En.mfa.ir

Амирабдоллахиан сделал эти замечания в телефонном разговоре с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Обе стороны обсудили и обменялись мнениями по некоторым вопросам, представляющим взаимный интерес.

Что касается переговоров об отмене санкций в отношении Ирана, иранский министр иностранных дел заявил: «Мы добились хорошего прогресса в этих переговорах, и делегации всех стран-участниц упорно работают над достижением хорошего соглашения».

«В то же время ускорение соглашения требует серьезной воли западных сторон к принятию смелого и реалистичного политического решения для обеспечения интересов Ирана, включая отмену санкций», — отметил он.

Амирабдоллахиан также выразил надежду, что европейские страны, присутствующие на переговорах, сыграют конструктивную роль в достижении соглашения с реалистичным взглядом.

Обе стороны подчеркнули, что погашение просроченных долгов Великобритании перед Ираном является одним из главных промежуточных вопросов, при этом необходимо как можно скорее урегулировать их соответствующим образом.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, со своей стороны, заявила, что растущие отношения между с Исламской Республикой Иран служат интересам обеих стран.