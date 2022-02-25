Кемерово, 25 февраля, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Отпор нужно давать сегодня. Так считает помощник депутата парламента Кузбасса Мария Бесолбасова.

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"Думаю, что все слышали о ситуации на Донбассе. Считаю, что отпор нужно давать сегодня, не дожидаясь нападения на Россию. Мы накапливали эту силу, чтобы на годы вперёд обеспечить свою безопасность. Иначе будет поздно», — сказала она.

Отметим, что по мнению депутата Юргинского городского совета народных депутатов Екатерины Дятловой, Россия продемонстрировала Западу твёрдость.