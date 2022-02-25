Токио, , 06:46 — REGNUM На Токийской товарно-сырьевой бирже цена на нефть в ходе торгов 25 февраля превышала уровень в 66 тысяч иен (более $570) за килолитр (6,289 барреля), что является рекордным показателем с октября 2014 года. Это следует из данных торговой площадки.

Эшелон с нефтью Зимин Василий Геннадиевич

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По мнению агентства Kyodo, нефть подорожала из-за опасений, что Россия сократит её поставки в ответ на введённые США и их союзниками, включая Японию, санкции. Вместе с тем, ещё больший рост нефтяных цен сдерживает то, что ожидавшееся отключение России от международной системы межбанковских платежей SWIFT пока не подтверждается.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии в рамках нового пакета антироссийских санкций, вводимого за военную спецоперацию по денацификации Украины, замораживают активы ряда крупнейших российских банков — банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ.

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