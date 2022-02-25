Хайкоу, Китай, 25 февраля, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Более 200 магазинов беспошлинной торговли со всего мира примут участие в Китайской международной выставке потребительских товаров 2022 года в Хайкоу, столице южно-китайской провинции Хайнань, сообщает агентство Синьхуа.

Anna Frodesiak Хайкоу

Выставка, организованная совместно Министерством коммерции Китая и правительством провинции Хайнань, запланирована с 12 по 16 апреля. China Duty Free Group, ведущий мировой ритейлер туристических услуг, заявил, что поддержит ряд мероприятий, включая конференцию по беспошлинной торговле и форум по устойчивому потреблению во время выставки, а также изучит больше возможностей для ведения бизнеса с мировыми брендами.

Мероприятие займет выставочную площадь в 100 000 квадратных метров и, как ожидается, станет важной платформой для глобальных потребительских товаров, ориентированных на качество, отметили организаторы.