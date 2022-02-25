Пекин, 25 февраля, 2022, 06:40 — ИА Регнум. В Китае произошли прорывы в реформе Пекинской фондовой биржи (BSE) и Национальной биржи акций и котировок, также известной как «новый третий совет», с улучшением возможностей обслуживания малого бизнеса и реального сектора экономики в прошлом году, сообщает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

По состоянию на конец 2021 года в «новом третьем совете» было зарегистрировано в общей сложности 6 932 фирмы, в том числе более 1000 предприятий, которые соответствовали финансовым условиям Пекинской биржи, согласно отчету, опубликованному BSE. С тех пор как Китай объявил о решении создать BSE в сентябре прошлого года, число фирм, подавших заявки на включение в новый третий совет директоров, увеличилось на 46% в годовом исчислении, отмечается в отчете.

После дебюта 15 ноября прошлого года на BSE по состоянию на конец года было зарегистрировано в общей сложности 82 фирмы, и 87% из них были из стратегических развивающихся, передовых отраслей обрабатывающей промышленности и современных услуг.

Биржа, платформа, обслуживающая ориентированные на инновации малые и средние предприятия, использует систему первичного публичного размещения акций на основе регистрации в соответствии с советом по научно-техническим инновациям в стиле Nasdaq на Шанхайской фондовой бирже и высокотехнологичным рынком ChiNext на фондовой бирже Шэньчжэня.