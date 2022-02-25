Глава Пентагона и министры обороны стран НАТО обсудили ситуацию на Украине
Вашингтон, 25 февраля, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Специальная военная операция России на Украине стала темой переговоров главы Пентагона Ллойда Остина и министров обороны других стран НАТО, а также ряда европейских партнеров США. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе военного ведомства США.
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Прямые переговоры Остин провел со своими канадским и турецким коллегами. Кроме того, глава Пентагона также принял участие в виртуальной встрече с министрами обороны Франции, Германии, Италии и Великобритании.
Участниками еще одной подобной конференции, помимо Остина, стали руководители военных ведомств Польши, Венгрии, Румынии, Чехии, Словакии, Болгарии, Эстонии, Латвии и Литвы. Шеф Пентагона подтвердил сплоченность США, их союзников и партнеров в вопросе поддержки Украины. Помимо этого, он отметил необходимость предотвращения угроз в адрес НАТО.
Остин призвал союзников Вашингтона по военному блоку вложить дополнительные средства в обеспечение оборонных возможностей Североатлантического альянса и в развитие средств самообороны Украины для противодействия Москве.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым пообещал продолжать оказывать Киеву «оборонительную помощь».