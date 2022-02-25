Нур-Султан, , 06:38 — REGNUM Решение сложить полномочия депутата нижней палаты парламента (Мажилиса) приняла дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева Об этом сказано в заявлении, опубликованном 25 февраля казахстанским порталом Zakon.kz.

Казахстан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как уточнила Дарига Назарбаева в документе, она приняла решение покинуть пост депутата Мажилиса и «полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности».

Назарбаева выразила благодарность гражданам Казахстана, проголосовавшим за партию «Нур Отан» («Свет отечества»), по списку которой она прошла в Мажилис, а также соратников по партии и руководство страны за оказанное ей доверие.

Политик призвала народ страны к сплочённости и единству ради сохранения суверенитета Казахстана, его настоящего и будущего. Назарбаева добавила, что будет и дальше продолжать служить стране и её интересам, и для этого ей не нужны никакие должности.

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