Юрга, Кемеровская область, 25 февраля, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Россия продемонстрировала Западу твёрдость. Такое мнение высказала депутат Юргинского городского совета народных депутатов, директор Молодежного центра города Екатерина Дятлова.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Мы россияне не просто поддерживаем жителей Донбасса, мы поддерживаем позицию своего президента — защищать соотечественников по всему миру. В тоже время мы продемонстрировали Западу твёрдость по не расширению НАТО на восток. Говоря простыми словами, им наконец сказали: «Хватит», — уточнила Дятлова.

Отметим, что ранее кузбасский студент Сергей Лысов заявил, что если Россия не даст отпор сегодня, завтра может быть поздно.